Креативный цейтнот: В индустрии назвали лучший способ продвижения артистов
Сейчас у людей нет ни на что времени, поэтому и контент должен быть максимально коротким и вирусным, сказал НСН Евгений Финкельштейн.
Основную популярность артистам сегодня приносят вирусные видео в социальных сетях, заявил НСН глава корпорации PMI, владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн.
Продюсер Иосиф Пригожин ранее сказал, что творчество артистов должны распространять «вирусологи» в социальных сетях. По его словам, если музыкант не снимает рилсы и тик-токи, то его никто не видит и не слушает. С этой позицией согласился и Финкельштейн.
«Абсолютно с этим согласен. Профессия человека, который компетентно занимается продвижением артистов в интернете, крайне востребована и успешна. Вирусные видео приносят намного больше популярности. Телевизионные каналы вообще ничего не приносят. Реклама работает на вирусных припевах. Сейчас все уходят в рилсы, ведь у человека уже нет времени на что-то долгое, все становится короче. Когда люди слышат новую песню, им надо прослушать ее три-шесть раз, чтобы хорошенько понять. Интернет в этом удобнее всего», — заключил он.
Ранее Финкельштейн рассказал НСН, что чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провалила рок-мюзикл из-за плохого маркетинга.
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