«Шесть детей в год!»: Законопроект о новых запретах по усыновлению назвали пиаром
В 2023 году в России было лишь шесть иностранных усыновлений, сказала в эфире НСН Елена Альшанская, назвав новую инициативу Госдумы попыткой сыграть на громкой теме.
Законопроект о запрете на усыновление российских детей жителями стран, где разрешена смена пола, не имеет никакого отношения к защите прав малышей, объяснила в интервью НСН президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.
Депутат Василий Пискарев ранее сообщил, что в Госдуме готовят финальную версию данного законопроекта. О его разработке стало известно в ноябре 2023 года. Им планируют дополнить так называемый «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление российских детей гражданами США.
«Про долю тут речи вообще не идет, за весь 2023 год в России было шесть иностранных усыновлений. Сейчас у нас две страны, откуда усыновители в прошлом году взяли российских детей, - это Италия и Франция. Мягко говоря, у этой инициативы четкий пиар-посыл, не имеющий отношение к реальности. Нужно ли принимать отдельное законодательство, чтобы закрыть выезд для шести детей? Ничего не изменится. Ну, будет пять детей в следующем году. Очевидно, что это не решает никаких проблем и не имеет отношения к защите прав детей. Это инициативы, чтобы прозвучать громко, используя громкую тему. Это история не про детей, а про карьерные задачи». – сказала Альшанская.
По ее словам, сегодня запрет распространяется не только на США, при этом раньше количество усыновлений измерялось не единицами, а тысячами.
«В 2022 году таких усыновлений было 57, а когда-то, в 2005-м – порядка 6-7 тысяч, но постепенно, с 2009 года эта статистика начала падать. Резкое падение было в 2012 году, дальше – все меньше и меньше, менялось законодательство. Запреты касались не только США, но и стран, где разрешены однополые браки, таким образом, половина Европы слетела», - заключила собеседница НСН.
Ранее в Минтруда предложили давать материнский капитал детям-сиротам из новых регионов России, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режим ЧС ввели в Курской области из-за заморозков
- Опрос: Каждый пятый россиянин берет дополнительный отпуск за свой счет
- Заседание Совбеза ООН началось с минуты молчания в память о Раиси
- Оливер Стоун заявил, что выпустит свой последний фильм в 2025 году
- Казахстан ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай
- Участников СВО включили в программу «Дальневосточная и арктическая ипотека»
- Иноагент Шац пожаловался на связанные со своим статусом сложности
- Участие в конференции по Украине в Швейцарии примут более 60 стран
- Моди: Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
- Турпоток из России в Египет вырос на 15%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru