«Шесть детей в год!»: Законопроект о новых запретах по усыновлению назвали пиаром

В 2023 году в России было лишь шесть иностранных усыновлений, сказала в эфире НСН Елена Альшанская, назвав новую инициативу Госдумы попыткой сыграть на громкой теме.

Законопроект о запрете на усыновление российских детей жителями стран, где разрешена смена пола, не имеет никакого отношения к защите прав малышей, объяснила в интервью НСН президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

Депутат Василий Пискарев ранее сообщил, что в Госдуме готовят финальную версию данного законопроекта. О его разработке стало известно в ноябре 2023 года. Им планируют дополнить так называемый «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление российских детей гражданами США.

В Госдуме доработали поправки к законопроекту о запрете на усыновление
«Про долю тут речи вообще не идет, за весь 2023 год в России было шесть иностранных усыновлений. Сейчас у нас две страны, откуда усыновители в прошлом году взяли российских детей, - это Италия и Франция. Мягко говоря, у этой инициативы четкий пиар-посыл, не имеющий отношение к реальности. Нужно ли принимать отдельное законодательство, чтобы закрыть выезд для шести детей? Ничего не изменится. Ну, будет пять детей в следующем году. Очевидно, что это не решает никаких проблем и не имеет отношения к защите прав детей. Это инициативы, чтобы прозвучать громко, используя громкую тему. Это история не про детей, а про карьерные задачи». – сказала Альшанская.

По ее словам, сегодня запрет распространяется не только на США, при этом раньше количество усыновлений измерялось не единицами, а тысячами.

«В 2022 году таких усыновлений было 57, а когда-то, в 2005-м – порядка 6-7 тысяч, но постепенно, с 2009 года эта статистика начала падать. Резкое падение было в 2012 году, дальше – все меньше и меньше, менялось законодательство. Запреты касались не только США, но и стран, где разрешены однополые браки, таким образом, половина Европы слетела», - заключила собеседница НСН.

Ранее в Минтруда предложили давать материнский капитал детям-сиротам из новых регионов России, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Дети-сиротыГосдумаУсыновление

Горячие новости

Все новости

партнеры