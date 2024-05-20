«Шесть детей в год!»: Законопроект о новых запретах по усыновлению назвали пиаром

Законопроект о запрете на усыновление российских детей жителями стран, где разрешена смена пола, не имеет никакого отношения к защите прав малышей, объяснила в интервью НСН президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

Депутат Василий Пискарев ранее сообщил, что в Госдуме готовят финальную версию данного законопроекта. О его разработке стало известно в ноябре 2023 года. Им планируют дополнить так называемый «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление российских детей гражданами США.