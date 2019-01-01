«Русфонду» вернули часть денег, собранных на лечение Жанны Фриске

В фонде уточнили, что благотворители, которые участвовали в помощи Жанне Фриске и хотели бы вернуть свои деньги, могут обратиться в фонд в течение 14 дней.

Жанна Владимировна Фриске (до 1996 года носила фамилию родителей — Копылова —певица, телеведущая, киноактриса, солистка группы «Блестящие» (1996—2003). Сольная карьера исполнительницы продолжалась 10 лет — с 2003 по 2013 год. Скончалась 15 июня 2015 года после тяжелой болезни.

