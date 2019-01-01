«Русфонду» вернули часть денег, собранных на лечение Жанны Фриске
«Русфонд» получил 7,98 млн рублей в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске, передает ТАСС.
Средства получены от реализации имущества, доставшегося по наследству родственникам певицы. При этом, исполнительное производство продолжается. «Русфонд» направит полученные деньги на лечение детей.
В фонде уточнили, что благотворители, которые участвовали в помощи Жанне Фриске и хотели бы вернуть свои деньги, могут обратиться в фонд в течение 14 дней.
Жанна Владимировна Фриске (до 1996 года носила фамилию родителей — Копылова —певица, телеведущая, киноактриса, солистка группы «Блестящие» (1996—2003). Сольная карьера исполнительницы продолжалась 10 лет — с 2003 по 2013 год. Скончалась 15 июня 2015 года после тяжелой болезни.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией
- Первый канал подтвердил отправку приглашения дочери Алсу