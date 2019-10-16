Заворотнюк отказалась лечиться «чудо-вакциной» Жанны Фриске

Отмечается, что одна ампула препарата стоит 12 тысяч евро. Как рассказывал когда-то изданию покойный ныне певец Иосиф Кобзон, это вакцина по своей сути является допингом, который ненадолго продлевает жизнь онкобольным.

Так или иначе, в России данной вакцины нет, поэтому для получения инъекций Заворотнюк пришлось бы лететь в США. Однако артистка отказалась покидать Россию.

Как пишут «Дни.ру», за год до своей беременности Анастасия проходила полное медобследование, в том числе процедуру МРТ головного мозга. Тогда специалисты не нашли противопоказаний для гормональной терапии и поздних родов, что якобы могло спровоцировать развитие рака.

