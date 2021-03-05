«Шенгена можно не ждать!» Россиян не пустят в Европу весной

«Ближайшие месяцы страны Европейского союза, скорее всего, не примут решения об открытии границ. Март, апрель, май – в течение этого времени Шенгена можно не ждать. Возможно, летом начнут выдаваться визы и будут открыты общие границы Шенгена. Может быть, какие-то межгосударственные соглашения с отдельными странами помогут убыстрить этот процесс. Мы пока не видим, что Италия, Франция, Испания готовы принимать россиян, хотя традиционно они пользуются большим спросом среди российских путешественников», - заявил он.

Ранее в ходе брифинга Андрей Игнатьев рассказал, что российские туристы на данный момент летают только в пять зарубежных стран - это Турция, ОАЭ, Мальдивы, Танзания и Куба.

