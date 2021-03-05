Российские туристы летают только в 5 стран

«На сегодня россияне могут поехать в 40 стран мира. Везде разные условия по посещению. Регулярное сообщение налажено с 24 странами. А реальный турпоток сейчас формируется только в 5 стран. Это Турция, ОАЭ, Мальдивы, Танзания и Куба. Такой же прогноз и на предстоящий летний сезон. Эти страны предлагают наиболее понятные правила игры. Прогнозировать в такой ситуации довольно сложно. Сегодня Сейшелы объявили, что с 25 марта открывают россиянам возможность туда путешествовать, хотя тоже с какими-то ограничениями. Что касается стран ЕС, туда не выдаются туристические визы. Единственная страна – это Греция, но там жесткие ограничения. Кипр перенес дату открытия границ с Россией с 1 марта на 1 апреля», - рассказал он.

Ранее в ходе брифинга Андрей Игнатьев назвал цену самого дешевого тура на лето. По его словам, неделя отдыха в Сочи с перелетом из Москвы стоит от 16 тысяч рублей на человека.