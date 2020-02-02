Названы плюсы и минусы новых правил Шенгена
Президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в эфире с НСН пояснил, как лучше получить шенген по новым правилам, и предостерег от подводных камней.
Новые правила оформления шенгенской визы начали действовать со 2 февраля 2020 года. Об этом через официальный сайт напомнила Еврокомиссии.
С сегодняшнего дня, чтобы получить шенгенскую визу, заявление придется подавать за полгода до планируемой поездки. Сделать это можно в электронном виде. Также, по новым правилам, вырастает визовый сбор - с 60 евро до 80.
Президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в беседе с НСН пояснил, почему заявка на получение шенгенской визы – это положительное изменение новых правил ее оформления. А также предупредил о новых минимальных сроках оформления виз.
«Раньше шенген можно было получить не раньше, чем за три месяца до планируемой поездки. Теперь – за полгода. И в электронном виде. То есть, можно спокойно заняться визой и, не нервничая, ждать, когда ее оформят. Таким образом Еврокомиссия унифицирует порядок выдачи шенгенских виз гражданам России и других стран. Раньше в одном консульстве можно было оформить визу за четыре дня, в другом – за десять. Разные посольства проводили разную политику и по срокам действия виз. Теперь все решили унифицировать.
Надо отметить, если у вас хорошая визовая история, вам могут выдать шенген сроком на пять лет. Также это правило можно отнести к положительным изменениям», - заявил эксперт.
Гончаров отметил, что по предыдущим правилам многократную визу можно было получить сразу, по новым – только после трех посещений Шенгенской зоны. Он также раскритиковал увеличение визового сбора на 20 евро, введение повсеместного минимального времени оформления виз в две недели. Эксперт отметил, что ранее это можно было сделать в отдельных посольствах быстрее.
Напомним, НСН раскрыла стоимость шенгенской визы для россиян. В пресс-службе представительства Еврокомиссии в Москве сообщили, что стоимость останется прежней — 35 евро (1700 рублей). Именно такая сумма прописана в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом.
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