Названы плюсы и минусы новых правил Шенгена

«Раньше шенген можно было получить не раньше, чем за три месяца до планируемой поездки. Теперь – за полгода. И в электронном виде. То есть, можно спокойно заняться визой и, не нервничая, ждать, когда ее оформят. Таким образом Еврокомиссия унифицирует порядок выдачи шенгенских виз гражданам России и других стран. Раньше в одном консульстве можно было оформить визу за четыре дня, в другом – за десять. Разные посольства проводили разную политику и по срокам действия виз. Теперь все решили унифицировать.

Надо отметить, если у вас хорошая визовая история, вам могут выдать шенген сроком на пять лет. Также это правило можно отнести к положительным изменениям», - заявил эксперт.

Гончаров отметил, что по предыдущим правилам многократную визу можно было получить сразу, по новым – только после трех посещений Шенгенской зоны. Он также раскритиковал увеличение визового сбора на 20 евро, введение повсеместного минимального времени оформления виз в две недели. Эксперт отметил, что ранее это можно было сделать в отдельных посольствах быстрее.

Напомним, НСН раскрыла стоимость шенгенской визы для россиян. В пресс-службе представительства Еврокомиссии в Москве сообщили, что стоимость останется прежней — 35 евро (1700 рублей). Именно такая сумма прописана в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом.

