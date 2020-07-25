Шендерович ответил на обвинения в харрасменте

По словам журналиста, он никогда в отношениях с женщинами не прибегал ни к насилию, ни к угрозам и шантажу, ни к использованию служебного положения, которого, как пишет, «не было никогда».

«"Новая этика", которая не позволяет мужчине предложить близость женщине, но позволяет опубликовать частную переписку, мстить за недостаток внимания, пиариться на раскрученном имени и безнаказанно и тяжело клеветать, - эта этика никогда не будет моей», - написал Шендерович.

Ранее несколько женщин обвинили российского журналиста Виктора Шендеровича в сексуальных домогательствах, написав свои истории в Facebook.

Среди женщин, предъявивших обвинения, журналистка Лидия Михальченко и Ольга Крассак. По словам последней, ей известны лично еще четыре пострадавшие от журналиста девушки.

Ранее сексолог Керим Костоев в эфире НСН прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес российского журналиста.

«Вопрос отношений с коллегами весьма неоднозначный. Если говорить откровенно, мир в последнее время слишком "поехал" на всех этих харассментах и прочем. Сейчас на фоне того, что происходит в мире, я даже в метре не стою от коллеги-девушки, а держусь от нее подальше. Потому что кто знает, что сейчас у современной женщины на работе на уме? Во всем должен быть здравый смысл и адекватность», - резюмировал он.

