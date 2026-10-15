Польша не допустила россиян до участия в молодежном чемпионате мира по карате
Каратисты из России не смогут выступить на чемпионате мира среди юношей, юниоров и спортсменов в возрасте до 21 года в городе Бельско-Бяла из-за действий польской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации карате РФ.
Отмечается, что Польша не зарегистрировала в качестве участника ни одного из 21 российского спортсмена, которые планировали выступить на первенстве.
«Федерация карате России предполагала такое развитие ситуации, поэтому не рекомендовала никому участвовать в этом турнире, но и не могла препятствовать желанию самих спортсменов выступать на этом крупном международном старте», - говорится в сообщении.
В объединении подчеркнули, что польская сторона оказалась в заложниках у политики.
Молодежное первенство мира стартовало накануне и продлится до 18 октября.
Ранее Нидерланды не выдали визы трем российским гимнасткам, из-за сложностей с документами спортсменки не выступят на чемпионате мира в Роттердаме, напоминает Ura.ru.
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