Польша не допустила россиян до участия в молодежном чемпионате мира по карате

Каратисты из России не смогут выступить на чемпионате мира среди юношей, юниоров и спортсменов в возрасте до 21 года в городе Бельско-Бяла из-за действий польской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации карате РФ.

Отмечается, что Польша не зарегистрировала в качестве участника ни одного из 21 российского спортсмена, которые планировали выступить на первенстве.

«Федерация карате России предполагала такое развитие ситуации, поэтому не рекомендовала никому участвовать в этом турнире, но и не могла препятствовать желанию самих спортсменов выступать на этом крупном международном старте», - говорится в сообщении.

В объединении подчеркнули, что польская сторона оказалась в заложниках у политики.

Молодежное первенство мира стартовало накануне и продлится до 18 октября.

Ранее Нидерланды не выдали визы трем российским гимнасткам, из-за сложностей с документами спортсменки не выступят на чемпионате мира в Роттердаме, напоминает Ura.ru.

