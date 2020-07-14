Сексолог: мир в последнее время «поехал» на этих харассментах
Сексолог Керим Костоев в эфире НСН прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес российского журналиста.
Журналист и телеведущий Павел Лобков на своей странице в Facebook ответил на обвинения в домогательствах к коллегам. Он заявил, что не заметил, как пришло время новой этики, и продолжал рискованно шутить и обнимать коллег. В своё оправдание он отметил, что никогда не прибегал к моральному давлению, насилию или шантажу.
Сексолог Керим Костоев в эфире НСН высказал мнение, что современное общество очень остро реагирует на контакты людей на работе. По его словам, это приводит к тому, что коллеги начинают бояться общаться с друг другом, чтобы не быть обвиненными в домогательствах.
«Вопрос отношений с коллегами весьма неоднозначный. Если говорить откровенно, мир в последнее время слишком "поехал" на всех этих харассментах и прочем. К примеру, я считаю, что можно поддержать коллегу, прикоснувшись рукой к ее спине, в этом нет абсолютно ничего предосудительного, сексуального и так далее. В этом нет никакой подоплеки. Это естественно. Или во время веселья и смеха положить руку на руку девушке. Лет пять-семь назад я бы даже не задумался о том, что это может нанести мне как мужчине какой-то вред. Сейчас на фоне того, что происходит в мире, я даже в метре не стою от коллеги-девушки, а держусь от нее подальше. Потому что кто знает, что сейчас у современной женщины на работе на уме? В Америке сейчас мужчины, от греха подальше, уже не помогают женщинам, например, донести пачку бумаги до принтера, чтобы их не обвинили в домогательствах. Во всем должен быть здравый смысл и адекватность», - резюмировал он.
Как уточняется, в домогательствах Лобкова обвинил сотрудник издания «МБХ медиа» Александр Скрыльников. По его словам, это происходило, когда он стажировался в редакции телеканала «Дождь». Лобков трогал его и пытался переубедить Скрыльникова в его гетеросексуальной ориентации, рассказал мужчина.
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