Сексолог: мир в последнее время «поехал» на этих харассментах

«Вопрос отношений с коллегами весьма неоднозначный. Если говорить откровенно, мир в последнее время слишком "поехал" на всех этих харассментах и прочем. К примеру, я считаю, что можно поддержать коллегу, прикоснувшись рукой к ее спине, в этом нет абсолютно ничего предосудительного, сексуального и так далее. В этом нет никакой подоплеки. Это естественно. Или во время веселья и смеха положить руку на руку девушке. Лет пять-семь назад я бы даже не задумался о том, что это может нанести мне как мужчине какой-то вред. Сейчас на фоне того, что происходит в мире, я даже в метре не стою от коллеги-девушки, а держусь от нее подальше. Потому что кто знает, что сейчас у современной женщины на работе на уме? В Америке сейчас мужчины, от греха подальше, уже не помогают женщинам, например, донести пачку бумаги до принтера, чтобы их не обвинили в домогательствах. Во всем должен быть здравый смысл и адекватность», - резюмировал он.

Как уточняется, в домогательствах Лобкова обвинил сотрудник издания «МБХ медиа» Александр Скрыльников. По его словам, это происходило, когда он стажировался в редакции телеканала «Дождь». Лобков трогал его и пытался переубедить Скрыльникова в его гетеросексуальной ориентации, рассказал мужчина.