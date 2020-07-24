Виктора Шендеровича обвинили в харассменте
Несколько женщин обвинили российского журналиста Виктора Шендеровича в сексуальных домогательствах, написав свои истории в социальной сети Facebook. Об этом сообщает Lenta.ru.
По данным издания, среди женщин, предъявивших обвинения, журналистка Лидия Михальченко, Ольга Крассак. По словам последней, ей известны лично еще четыре пострадавшие от журналиста девушки.
Михальченко, в частности, заявила, что рассказала о своей истории для того, что искоренить убеждение, согласно которому женщин можно трогать и заниматься сексом без активного согласия, используя слабость.
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