Схема движения на ряде улиц в центре столицы изменится с 13 по 15 сентября

В предстоящие выходные столичным автомобилистам придётся менять привычные маршруты. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы, ссылаясь на ЦОДД.

Так, из-за проведения парада городской техники с 13 до 15 сентября полностью перекроют проезд по проспекту Академика Сахарова: от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка, а также по улице Маши Порываевой.

Помимо этого, в субботу, 14 сентября, парад московского студенчества пройдет на Воробьевых горах. Из-за мероприятия ограничения будут введены на участках улицы Косыгина, Университетского проспекта, а также по Университетской площади. Кроме того, нельзя будет проехать по улицам Менделеевская и Лебедева.