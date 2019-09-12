Схема движения на ряде улиц в центре столицы изменится с 13 по 15 сентября
В предстоящие выходные столичным автомобилистам придётся менять привычные маршруты. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы, ссылаясь на ЦОДД.
Так, из-за проведения парада городской техники с 13 до 15 сентября полностью перекроют проезд по проспекту Академика Сахарова: от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка, а также по улице Маши Порываевой.
Помимо этого, в субботу, 14 сентября, парад московского студенчества пройдет на Воробьевых горах. Из-за мероприятия ограничения будут введены на участках улицы Косыгина, Университетского проспекта, а также по Университетской площади. Кроме того, нельзя будет проехать по улицам Менделеевская и Лебедева.
В этот же день с утра перекроют улицы Каретный Ряд и Петровку, а также Петровский, Страстной, Сретенский и Рождественский бульвары. Причина – проведение велозаезда «ТеатРалли», пишет АГН Москва. А 15 сентября – в день проведения Осеннего велофестиваля – движение будет перекрыто на большинстве набережных – в их числе, Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская и Москворецкая набережные.
В Центре организации дорожного движения столичных автомобилистов призвали, по возможности, отказаться от поездок в центр города в предстоящие выходные или же скорректировать свои маршруты, подстраиваясь под изменения схемы движения.
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