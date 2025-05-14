Лавров: Расследование крушения малайзийского Boeing опубликовали намеренно

Публикация решения Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в котором ответственной за крушение малазийского «Боинга» в 2014 году якобы признаётся Россия, было опубликованно специально. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

МИД РФ заявил о нелегитимности решения Совета ИКАО по делу MH17

По его мнению, недоброжелатели намеревались таким образом омрачить визит в Россию премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

«Это не удалось... Наши малайзийские друзья прекрасно понимают... что те, кто занялся этим расследованием, делали это нечистоплотно», - подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимала участия в расследовании крушения самолёта Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, поэтому все выводы и результаты считает ангажированными, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:Крушение BoeingМалайзийский БоингМИД РФСергей Лавров

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