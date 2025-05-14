Минпросвещения: Жириновскому посвятят урок «Разговоров о важном»

Он указал, что темы, посвящённые жизни политика и его вкладу в развитие социально-гуманитарного знания, также будут включены в научно-практическую конференцию в рамках Всероссийского конкурса «Отечество: история, культура, природа, этнос».

«Важно сохранять политическое и научное наследие Владимира Вольфовича, чтобы школьники знали о его достижениях», - подчеркнул министр.

Ранее решением кабинета министров РФ была учреждена стипендия имени Жириновского для студентов и аспирантов в области востоковедения и госуправления, сообщает RT.

