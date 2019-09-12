В Москве 15 сентября пройдет осенний велофестиваль

В Москве 15 сентября пройдет третий в нынешнем году городской велосипедный праздник – Московский Осенний велофестиваль. Его главным событием станет заезд по маршруту в центре столицы протяженностью 24 километра. Ожидается, что участие в нем примут приблизительно 30 тысяч человек.

Маршрут выбрали сами горожане, проголосовав на официальном сайте велофестиваля и в соцсетях. Он начинается от стартового городка на территории спорткомплекса «Лужники», продолжится по Фрунзенской набережной до Садового кольца, далее - по внешней стороне Садового до Красной Пресни, затем через улицу 1905 года по Саввинской набережной снова к Лужникам.

Принять участие в заезде смогут даже те, у кого нет велосипеда. Велобайки предоставит льготные условия проката: с 8 утра до 22 вечера аренда на срок до 6 часов будет стоить всего 100 рублей, а прокат продолжительностью до одного часа и вовсе обойдется бесплатно.

С 10 утра для всех участников заезда будет доступна мастерская городского велопроката Велобайк. Опытные мастера помогут подготовить велосипед к заезду, кроме того, по маршруту будут курсировать автомобиль технической помощи.

В стартовом городке горожан будет ждать обширная развлекательная программа: вело–квест, спортивные и творческие мастер–классы, активности от партнёров проекта, фотозона на велосипедную тематику, интерактивные зоны с призами и розыгрышами, фудкорт.

На фестивале можно будет насладиться праздником уличных культур: рэп–баттлом, танцевальным конкурсом по брейк–дансу, чемпионатом по воркауту, а также соревнованиями по MMA, джиу–джитсу и многим другим.

На основной сцене велофестиваля состоится выступление артистов проекта «Музыка в метро» и продюсерского центра «Эколь», а также участницы проектов «Минута славы» и «СТС зажигает суперзвезду» Насти Лаут.

Программа фестиваля:

10:00 – Сбор гостей в фестивальном городке в Лужниках, работа площадок фестиваля, развлекательная программа, фудкорт;

12:00 – Старт велосипедной прогулки по Москве;

15:30 – Возвращение велосипедной колонны в стартовый городок, продолжение работы фестивальных площадок;

18:00 – Закрытие фестиваля.

Подробности на сайте mosvelofest.ru и на страницах в соцсетях: VK, Facebook, Instagram, Twitter.

