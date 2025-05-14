СМИ: Хакеры украли данные почти 90 млн пользователей игровой платформы Steam

Утверждается, что киберпреступники смогли перехватить контент в ходе атаки на инфраструктуру компании. Они предложили купить информацию о пользователях за $5000.

Сама компания Valve, которая владеет сервисом, не подтвердила утечку. Она отметила, что если она и произошла, то в этом нет виноватых с ее стороны. Официальные представители добавили, что двухфакторная система входа в аккаунт защитит геймеров от мошенников.

Ранее сообщалось, что количество «слитых» приватных данных россиян достигло 100 миллионов, напоминает НСН.

