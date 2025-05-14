СМИ: Хакеры украли данные почти 90 млн пользователей игровой платформы Steam

Данные 89 млн аккаунтов на платформе Steam достались хакерам. Об этом сообщает портал XDA.

Хакеры совершили 801 млн кибератак на сайты компаний в России

Утверждается, что киберпреступники смогли перехватить контент в ходе атаки на инфраструктуру компании. Они предложили купить информацию о пользователях за $5000.

Сама компания Valve, которая владеет сервисом, не подтвердила утечку. Она отметила, что если она и произошла, то в этом нет виноватых с ее стороны. Официальные представители добавили, что двухфакторная система входа в аккаунт защитит геймеров от мошенников.

Ранее сообщалось, что количество «слитых» приватных данных россиян достигло 100 миллионов, напоминает НСН.

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ФОТО: скриншот
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