СМИ: Хакеры украли данные почти 90 млн пользователей игровой платформы Steam
Данные 89 млн аккаунтов на платформе Steam достались хакерам. Об этом сообщает портал XDA.
Утверждается, что киберпреступники смогли перехватить контент в ходе атаки на инфраструктуру компании. Они предложили купить информацию о пользователях за $5000.
Сама компания Valve, которая владеет сервисом, не подтвердила утечку. Она отметила, что если она и произошла, то в этом нет виноватых с ее стороны. Официальные представители добавили, что двухфакторная система входа в аккаунт защитит геймеров от мошенников.
Ранее сообщалось, что количество «слитых» приватных данных россиян достигло 100 миллионов, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru