Глава МИД Франции рассказал о деталях нового пакета антироссийских санкций

Евросоюз введет санкции против почти 200 судов и более чем 30 компаний, которые помогают России обходить ограничения ЕС. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на своей странице в социальной сети X.

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Политик отметил, что новый пакет мер направлен против теневого флота Москвы, который позволяет ей поставлять энергоносители в Европу. Он добавил, что в санкционный список были внесены еще 26 лиц, которые якобы были ответственны за дестабилизацию Украины.

Дипломат подчеркнул, что ограничения были введены из-за того, что президент России Владимир Путин не согласился с требованиями европейских стран. Главы МИД Франции, Великобритании, Польши и Германии предлагали в ультимативной форме ввести режим прекращения огня на территории Украины на 30 дней до начала переговоров в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что с Москвой нельзя говорить на языке ультиматумов,

Ранее президент США Дональд Трамп допустил введение новых санкций против РФ и Ирана, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС / AP / Mykola Tys
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