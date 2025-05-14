Прямое авиасообщение могут открыть между РФ и Малайзией

По мнению Путина, это будет способствовать решению деловых и гуманитарных контактов. В ходе заявлений по итогам российско-малазийских переговоров российский президент сказал о заинтересованности сторон в «еще более содержательном и продуктивном» взаимодействии.

Сейчас из Москвы в Куала-Лумпур можно долететь только с пересадкой, а время пути составит не меньше 13 часов.

Накануне в Иране заработала система оплаты по карте «Мир».



