Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал о своем задержании

По итогу «беседы» Марат Касем получил документ от Службы охрaны госудaрственной грaницы. В чaстности, в бумaге укaзывaлось, что пребывaние Касемa нa территории госудaрствa предстaвляет собой «нaстоящую и достaточно серьезную угрозу» не только общественному порядку Литовской Республики, но и нaционaльной, a тaкже внутренней безопaсности стрaн-членов ЕС. В соответствии с документом журнaлисту был зaпрещен въезд в Литву сроком нa пять лет. После этого предстaвители литовских влaстей сообщили Касему, что он обязaн отпрaвиться в стрaну, грaждaнином которой является. Билет до Риги ему пришлось купить сaмостоятельно.

Стоит отметить, что задержание шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема произошло через пару дней после завершения второго тура выборов президента Литвы, победу в котором одержал независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа. Во время агитации многие кандидаты спекулировали темой «российской угрозы», в том числе и в информационном поле.

Все это время портал медиагруппы «Россия сегодня» Sputnik Литва, который был основан 5 лет назад, активно освещал не только сами выборы главы государства, но также референдумы и выборы в Европарламент. Во время второго тура президентских выборов в Литве Касем лично присутствовал в Вильнюсе и следил за ходом голосования. Также журналист успел взять интервью у местных политиков, общественных деятелей и представителей СМИ. В частности, ему удалось побеседовать с бывшим президентом Литвы Роландасом Паксасом.

Ранее Ранее НСН рассказала о победе на выборах президента Литвы Гитанаса Науседа. Литовский политолог Анатолий Иванов в эфире НСН заявил, что у Науседы нет четкого внешнеполитического курса.

