В Литве посоветовали президенту Науседе быть разумнее в отношениях с Москвой

При этом, как пишут эксперты, 55-летний экономист с опытом работы в литовском Центробанке и Всемирном банке в последние годы трудился на посту советника президента шведского банка SEB. Он часто комментировал экономическую ситуацию в Литве и в мире, но не считался экономистом-практиком.

Литовский политолог Анатолий Иванов в эфире НСН заявил, что у Науседы нет четкого внешнеполитического курса. Его, скорее всего, будет определять команда, которую президент Литвы еще не начал формировать.

«Будем разделять предвыборные обещания и тем, как он будет себя вести уже на посту. Гитанас Науседа – человек не из политики, топ-менеджер банка. Он никогда не принимал самостоятельных решений. Основной его работой было составление аналитических записок для руководителя. Маловероятно, что у него есть какие-то глубокие взгляды на тот или иной вопрос внешней политики. Безусловно, у него есть общие представления, есть своя точка зрения, но она точка зрения отдельно взятого гражданина. Большой вопрос, имеет ли она право быть точкой зрения руководителя государства», - усомнился в компетентности Науседы политолог.

Анатолий Иванов назвал немаловажным фактором и вопрос формирования команды. Этот процесс находится в самом начале, потому что пока назначен только руководитель пресс-службы, да и то неофициально.