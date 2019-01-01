В Литве посоветовали президенту Науседе быть разумнее в отношениях с Москвой
Литовский политолог в эфире НСН предостерег избранного президента страны Гитанаса Науседу от открытого конфликта с Россией.
Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, 26 мая. Он получил почти 66% голосов избирателей, опередив почти в два раза своего конкурента, депутата сейма Ингриду Шимоните.
Гитанас Науседа поблагодарил избирателей, выступив с речью на площади Даукантаса. Он пообещал, что отныне в стране «все будет иначе».
«Я надеюсь, что мы вместе создадим более красивую и гармоничную Литву»
При этом, как пишут эксперты, 55-летний экономист с опытом работы в литовском Центробанке и Всемирном банке в последние годы трудился на посту советника президента шведского банка SEB. Он часто комментировал экономическую ситуацию в Литве и в мире, но не считался экономистом-практиком.
Литовский политолог Анатолий Иванов в эфире НСН заявил, что у Науседы нет четкого внешнеполитического курса. Его, скорее всего, будет определять команда, которую президент Литвы еще не начал формировать.
«Будем разделять предвыборные обещания и тем, как он будет себя вести уже на посту. Гитанас Науседа – человек не из политики, топ-менеджер банка. Он никогда не принимал самостоятельных решений. Основной его работой было составление аналитических записок для руководителя. Маловероятно, что у него есть какие-то глубокие взгляды на тот или иной вопрос внешней политики. Безусловно, у него есть общие представления, есть своя точка зрения, но она точка зрения отдельно взятого гражданина. Большой вопрос, имеет ли она право быть точкой зрения руководителя государства», - усомнился в компетентности Науседы политолог.
Анатолий Иванов назвал немаловажным фактором и вопрос формирования команды. Этот процесс находится в самом начале, потому что пока назначен только руководитель пресс-службы, да и то неофициально.
Несколько программных заявлений Науседа уже сделал. В частности, он пообещал «бороться с олигархией», чтобы Литва сохраняла демократический путь развития. А с Россией он бы «хотел быть дипломатичным и использовать лексикон, который мог бы быть несколько иным по сравнению с лексиконом, который использовался раньше».
Но политолог Анатолий Иванов отметил, что с Москвой не нужно так разговаривать, потому что Литва больше зависима от России, чем наоборот.
«Вопрос отношения с Россией для Литвы – один из самых животрепещущих. Науседа отмечает, что Москва не реагирует на просьбы об изменении со стороны Европы и Запада, а значит не нужно поддерживать страны, ратующие за отмену санкции в отношении России. Как ранее озвучил избранный президент Литвы, пока Россия не вернет Украине Крым, с Москвой не о чем-то говорить. Но, как мне кажется, Науседе есть о чем говорить с Кремлем! А вот, есть ли о чем говорить россиянам с президентом Литвы – большой вопрос. Тему Крыма в стране уже закрыли. Диалог под очень большим вопросом. Литва в авангарде стран, борющихся с Россией», - резюмировал в беседе с НСН политолог из Вильнюса.
Президент в Литве избирается прямым голосованием на пять лет. Действующий глава государства Даля Грибаускайте руководит страной второй срок. На третий она претендовать не может.
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