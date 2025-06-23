Шеф-повар Кремля посетовал на нехватку ресторанов русской кухни
В России очень мало ресторанов русской кухни, некоторые просто делают вид, что подают русские блюда, а на самом деле соединяют что-то непонятное, сказал НСН Анатолий Галкин.
В русском ресторане должны подавать только русские блюда, никакой европейской или японской кухни, заявил в эфире НСН кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов ранее рассказал «Парламентской газете», что у русской кухни появятся свои стандарты. Рестораторы, которые захотят называть свои заведения русской кухней, должны будут использовать утвержденные нормы. Для этого им нужно будет пройти сертификацию, получить документ, свидетельствующий, что предприятие общественного питания отвечает стандартам качества, и позволяющий повесить соответствующую вывеску. Галкин заявил, что в России практически исчезла русская кухня.
«Это нужно было сделать давно. Во Франции, например, к французской кухне относятся как к достоянию. Хорошо, что некоторые ребята как-то поддерживают русскую кухню ее, ищут какие-то старые рецепты и воспроизводят это все. Мы практически потеряли русскую кухню. Стандарты нужно начинать не с названия, а с продукта, из которого приготовлено то или иное блюдо. Должен быть стандарт качества продуктов», - сказал собеседник НСН.
Галкин посетовал на то, что в России сегодня лишь единицы ресторанов с настоящей русской кухней.
«В России единицы заведений с настоящей русской кухней. Кто-то делает вид, что подает русские блюда, а на самом деле соединяет в нем что-то непонятное – просто ужас. Я считаю, что если русский ресторан, то в нем должны подавать только русские блюда – и закуски, и напитки, и основные блюда. Я считаю, например, что икра – это достояние России. Также особого внимания заслуживает наша рыба – осетры, наша дичь. Из русских блюд можно отметить перловую кашу, щи, блины. Русская кухня очень большая», - заключил повар.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил НСН, что публичный рейтинг ресторанов в итоге приведет к тому, что рестораны из «топа» будут реже проверять, надзорные органы сделают акцент на кафе с худшими показателями.
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