Галкин посетовал на то, что в России сегодня лишь единицы ресторанов с настоящей русской кухней.

«В России единицы заведений с настоящей русской кухней. Кто-то делает вид, что подает русские блюда, а на самом деле соединяет в нем что-то непонятное – просто ужас. Я считаю, что если русский ресторан, то в нем должны подавать только русские блюда – и закуски, и напитки, и основные блюда. Я считаю, например, что икра – это достояние России. Также особого внимания заслуживает наша рыба – осетры, наша дичь. Из русских блюд можно отметить перловую кашу, щи, блины. Русская кухня очень большая», - заключил повар.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил НСН, что публичный рейтинг ресторанов в итоге приведет к тому, что рестораны из «топа» будут реже проверять, надзорные органы сделают акцент на кафе с худшими показателями.

