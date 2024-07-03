«Шаурма на задворках»: В отрасли назвали заведения, которые ждут проверки Роспотребнадзора
Проверки раз в три года не помогут навести порядок на рынке общепита, сказал НСН основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Регулярные проверки усложнят работу ресторанов, которые сегодня функционируют честно и открыто, при этом подобный подход не решит проблему в отрасли общепита, рассказал в интервью НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Союз потребителей РФ выступил с инициативой раз в три года проверять заведения общественного питания и производителей продукции, пишут «Известия». По данным газеты, соответствующие поправки в законодательство уже направили на оценку в федеральную службу. По словам Миронова, пока инициатива только обсуждается.
«Сегодня Роспотрбенадзор проводит плановые проверки. По факту заявления потребителя тоже обязаны проводить проверки, нельзя сказать, что из-за моратория рестораны не проверяют. Если говорить о новой инициативе, полагаю, подход должен быть не плановым, а рискоориентированным. Роспотребнадзор не может проверять всех с утра до вечера, там нет столько сотрудников, поэтому стоит понять, какие категории являются рискованными. К каждому гражданину мы полицейского не поставим. Я за то, чтобы не дергать белый бизнес проверками лишний раз, а потратить ресурсы на черный бизнес» - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, существуют конкретные критерии, которые свидетельствует о том, что в заведении следовало бы провести проверку.
«Если предприятие находится на задворках, туда нельзя зайти в любой момент - это признаки того, что проверка нужна. То же можно сказать и о палатках с шаурмой, в которых висит листочек и написано: «деньги переводить по телефону». Вопрос не только в уклонении от налогов, у владельца появляются наличные деньги, на которые непонятно где будут закуплены продукты без документов, ветеринарных сертификатов и деклараций. Если проверять их раз в три года – на момент проверки там все будет нормально. Что тогда изменит такая проверка?» - подытожил он.
Ранее Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров начали работу над новым национальным стандартом для шаурмы. Требования будут не только к ингредиентам, но и к процессу приготовления. Решение приняли после того, как Роскачество проверило 29 брендов шаурмы, и лишь в одном не было нарушений, напоминает «Радиоточка НСН».
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