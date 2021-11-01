Шаргунов рассказал об отказе СК расследовать изнасилование студентки в полиции

Учащаяся высшего учебного заведения из Москвы Милослава Малярова утверждает, что нетрезвый сотрудник полиции изнасиловал ее в отделе внутренних дел, однако Следственный комитет отказывается возбуждать уголовное дело по данному заявлению. Эту информацию предал гласности депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.

По данным народного избранника, сотрудники МВД задержали 21-летнюю Малярову вместе с ее другом вечером 11 августа. По словам студентки, это было сделано беспричинно. Задержанных доставили в отдел МВД по столичному району Люблино.