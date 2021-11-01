Шаргунов рассказал об отказе СК расследовать изнасилование студентки в полиции
Учащаяся высшего учебного заведения из Москвы Милослава Малярова утверждает, что нетрезвый сотрудник полиции изнасиловал ее в отделе внутренних дел, однако Следственный комитет отказывается возбуждать уголовное дело по данному заявлению. Эту информацию предал гласности депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.
По данным народного избранника, сотрудники МВД задержали 21-летнюю Малярову вместе с ее другом вечером 11 августа. По словам студентки, это было сделано беспричинно. Задержанных доставили в отдел МВД по столичному району Люблино.
Со слов Милославы, полицейские отобрали у неё все личные вещи, а ночью пьяный сотрудник надругался над ней. Знакомая семьи девушки утверждает, что изнасилование произошло «при участии» второго оперативника, но больше эта информация никем не подтверждена.
На рассвете, по словам потерпевшая, ей попытались дать «какие-то деньги» и потребовали, чтобы она никому не рассказывала о произошедшем. При этом паспорт и телефон она смогла вернуть только через несколько месяцев.
Адвокат Маляровой обратился с жалобой в Люблинскую межрайонную прокуратуру на отказ СК возбуждать дело. После этого решение отменили как незаконное. Сейчас следствие проводит дополнительную проверку.
По данным защитника, полицейского, которого девушка обвинила в изнасиловании, уволили из отдела МВД задним числом.
Сергей Шаргунов направил обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, народный избранник потребовал возбудить уголовное дело.
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