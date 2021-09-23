«Доведение до самоубийства?» Бастрыкина могут ждать проблемы из-за гибели подчиненного

«Следственный комитет опосредованно относится к этому убийству в госуниверситете. Здесь, в первую очередь, вина Росгвардии, которая допустила до работы этот ЧОП, с февраля не имевший лицензии. Росгвардию должна была проверить прокуратура. Также может быть вина президента этого университета. Каким боком здесь Следственный комитет, за что его «напрягли»? Возможно, Бастрыкин приехал и поднял остальные материалы, которые у него были по этому управлению СКР. А раз приехал – надо порядок навести. Скорее всего, именно такая ситуация, либо то, что мы не знаем и не можем знать, связанное со стрелком. Бастрыкин никаким боком к этому не относится, если только этот стрелок не является родственником какого-нибудь руководителя Следственного комитета», - сказал Пашкин.

При этом он допустил, что гибель Сарапульцева можно будет трактовать, как доведение до самоубийства.

«А если он еще оставит записку, что это доведение до самоубийства, которое он совершил из-за Бастрыкина, посмотрим, что будет. Если он решил навредить Бастрыкину и где-то опубликовал такую записку, то на Бастрыкина будет заведено уголовное дело за доведение до самоубийства. У нас есть статья Уголовного Кодекса. Смотря, что говорил Бастрыкин на этом совещании. Если он его оскорблял, грозил посадить или еще что-то… Правда, кто будет возбуждать? Генпрокурор, его бывший заместитель Краснов?» - заключил собеседник НСН.

В Следственном комитете РФ пока не комментировали гибель Сарапульцева.

Между тем, «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, утверждает, что самоубийство полковника юстиции не связано со службой и стрельбой в Пермском госуниверситете, а касается проблем в его семье.