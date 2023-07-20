SHAMAN снял клип в зоне СВО
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) снял новый клип на песню «Мой бой», снятый в зоне военной операции на Украине. Видео музыкант выложил на своем YouTube-канале.
В композиции говорится о силе боевого духа солдата, придерживающегося «традиционных ценностей».
В ролике показаны кадры хроники спецоперации с разрушенными городами, а также выступление самого исполнителя в зоне СВО.
Автором идеи и режиссером клипа выступил сам SHAMAN.
SHAMAN поддерживает СВО. Он уже выступал в Мариуполе, Луганске, Херсонской области. В апреле 2023 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил певца медалью «За самоотверженность и единство».
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