SHAMAN снял клип в зоне СВО

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) снял новый клип на песню «Мой бой», снятый в зоне военной операции на Украине. Видео музыкант выложил на своем YouTube-канале.

В композиции говорится о силе боевого духа солдата, придерживающегося «традиционных ценностей».

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В ролике показаны кадры хроники спецоперации с разрушенными городами, а также выступление самого исполнителя в зоне СВО.

Автором идеи и режиссером клипа выступил сам SHAMAN.

SHAMAN поддерживает СВО. Он уже выступал в Мариуполе, Луганске, Херсонской области. В апреле 2023 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил певца медалью «За самоотверженность и единство».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияМузыканты

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