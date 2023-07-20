SHAMAN снял клип в зоне СВО

В ролике показаны кадры хроники спецоперации с разрушенными городами, а также выступление самого исполнителя в зоне СВО.

Автором идеи и режиссером клипа выступил сам SHAMAN.

SHAMAN поддерживает СВО. Он уже выступал в Мариуполе, Луганске, Херсонской области. В апреле 2023 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил певца медалью «За самоотверженность и единство».

