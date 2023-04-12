Певец SHAMAN получил медаль «За самоотверженность и единство»
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил певца SHAMAN (Ярослав Дронов) медалью «За самоотверженность и единство», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Вместе с военнослужащими вся страна, люди различных профессий - медики и педагоги, деятели культуры, рабочие промышленных предприятий и в первую очередь ОПК, волонтеры, миллионы простых граждан - стали вторым фронтом», - сказал Дюмин.
Также государственные и региональные награды были вручены военнослужащим, родственникам погибших участников специальной военной операции, представителям оборонно-промышленного комплекса, неравнодушным жителям региона.
Ранее SHAMAN выпустил новый клип, посвященный Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. Главными персонажами стали дети, которые в своем возрасте уже добились определенных высот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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