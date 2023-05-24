SHAMAN презентовал клип с сотней невест
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил клип на песню «Мед». Ролик размещен на YouTube-канале исполнителя.
Клип начинается с передачи Андрея Малахова, которая посвящена свадьбе артиста со 100 поклонницами. Девушки обмениваются с ним кольцами, танцуют и делают совместную фотографию.
SHAMAN посвятил клип своим поклонницам. Он назвал ролик подарком и признанием в любви.
В кастинге приняли участие более тысячи девушек со всей страны.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил певца медалью «За самоотверженность и единство», передает «Радиоточка НСН».
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