SHAMAN презентовал клип с сотней невест

Клип начинается с передачи Андрея Малахова, которая посвящена свадьбе артиста со 100 поклонницами. Девушки обмениваются с ним кольцами, танцуют и делают совместную фотографию.

SHAMAN посвятил клип своим поклонницам. Он назвал ролик подарком и признанием в любви.

В кастинге приняли участие более тысячи девушек со всей страны.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил певца медалью «За самоотверженность и единство», передает «Радиоточка НСН».

