SHAMAN отверг обвинения в коммерческом патриотизме
Российский исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил, что не нашел бы своего слушателя, если бы не был искренен со своими поклонниками. Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС.
По словам Дронова, его популярность закончилась бы «на первой строчке», если бы он преследовал в своем творчестве исключительно коммерческие цели. По его словам, клип на песню «Встанем» уже посмотрели свыше 40 млн раз, число это по-прежнему растет. SHAMAN заявил, что такого успеха невозможно добиться искусственно.
Также Дронов опроверг мнение, что его творческая деятельность — разработанный другими людьми проект. Исполнитель назвал себя «естественной и чистой историей».
«Как вы себе все это представляете? Собрались взрослые дяди, сели в кресла и решили: давайте найдем какого-нибудь парня, дадим ему кликуху SHAMAN, сделаем прическу с дредами и научим петь патриотические песни. Так?» — задался вопросом Дронов.
Ранее директор школы №208 в Екатеринбурге Татьяна Чуб опровергла информацию о домашнем задании выучить песню SHAMAN «Я русский».
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