SHAMAN отверг обвинения в коммерческом патриотизме

По словам Дронова, его популярность закончилась бы «на первой строчке», если бы он преследовал в своем творчестве исключительно коммерческие цели. По его словам, клип на песню «Встанем» уже посмотрели свыше 40 млн раз, число это по-прежнему растет. SHAMAN заявил, что такого успеха невозможно добиться искусственно.

Также Дронов опроверг мнение, что его творческая деятельность — разработанный другими людьми проект. Исполнитель назвал себя «естественной и чистой историей».

«Как вы себе все это представляете? Собрались взрослые дяди, сели в кресла и решили: давайте найдем какого-нибудь парня, дадим ему кликуху SHAMAN, сделаем прическу с дредами и научим петь патриотические песни. Так?» — задался вопросом Дронов.

Ранее директор школы №208 в Екатеринбурге Татьяна Чуб опровергла информацию о домашнем задании выучить песню SHAMAN «Я русский».

