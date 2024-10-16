Шаман высмеял Собчак и Милонова за критику бренда «Я русский»
Певец Шаман (Ярослав Дронов) подтвердил регистрацию товарного знака «Я русский» и заявил, что так борется с контрафактом.
По словам артиста, к нему часто обращаются с предложениями выпускать продукцию под названием «Я русский». Для того, чтобы разрешать или запрещать это, нужен товарный знак, объяснил он.
Шаман также возмутился большим количеством «низкокачественного ширпотреба» с его фото в онлайн-магазинах. Певец уточнил, что надпись SHAMAN или его изображение не делают нелегально выпущенные товары автоматически качественными.
«Конечно же, никакой водкой «Я русский» спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь. По-моему, они и без меня сами с этим хорошо справляются, учитывая раздутый сегодня на пустом месте скандал», - едко заметил он.
По данным Роспатента, Шаман попросил использовать первый товарный знак для продажи и производства алкогольных напитков. Второй товарный знак может быть использован в том числе для продажи и производства ароматизаторов воздуха, декоративной и уходовой косметики, а также секс-игрушек.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил НСН, что желание выпускать водку под брендом «Я русский» противоречит ценностям и лишено здравого смысла. А патентный поверенный Сергей Зуйков добавил, что слово «русский» не может принадлежать одному человеку, так как его используют многие производители, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru