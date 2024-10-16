Шаман высмеял Собчак и Милонова за критику бренда «Я русский»

Шаман также возмутился большим количеством «низкокачественного ширпотреба» с его фото в онлайн-магазинах. Певец уточнил, что надпись SHAMAN или его изображение не делают нелегально выпущенные товары автоматически качественными.



«Конечно же, никакой водкой «Я русский» спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь. По-моему, они и без меня сами с этим хорошо справляются, учитывая раздутый сегодня на пустом месте скандал», - едко заметил он.