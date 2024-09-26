«Любовь с администрацией президента!»: Продюсер Киселев высмеял развод SHAMAN

Елена Мартынова также прокомментировала новость о разводе и отметила, что считает это решение верным.

Начало отношений Дронова с Мартыновой совпало с ростом популярности певца. В начале их романа женщина являлась успешным топ-менеджером. Ее встреча с Дроновым произошла на одном из мероприятий, после чего они быстро приняли решение о свадьбе, которую провели в 2017 году. Мартынова – вторая жена артиста, до этого она была замужем за Александром Цыпкиным.

Ксения Собчак называла Елену «крутой пиарщицей», отметив, она якобы сделала своему супругу карьеру.

Ранее Владимир Киселев объяснил «нежелание артистов петь на одной сцене с SHAMAN» отрицательным пиаром, который устроили его кураторы.

Киселев также отметил чрезмерную амбициозность певца и то, что он слишком активно противопоставляет себя коллегам. Он подчеркивал, что людям, отвечающим за продвижение SHAMAN, стоило бы задуматься над его позиционированием. По мнению Киселева, благодаря таким певцам слово «патриот» уже звучит как ругательство, передает «Радиоточка НСН».

