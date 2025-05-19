Шахрай выступил против новых поправок в Конституцию
Вносить поправки в Конституцию нет необходимости, не устраивающие Россию западные практики и нормы международного права подлежат денонсации, сказал НСН Сергей Шахрай.
Те, кто сегодня предлагает внести новые поправки в Конституцию, занимаются имитацией деятельности, в ее тексте сейчас нет моментов, которые требуют срочного исправления. Об этом НСН заявил юрист и политик, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе сессии «Культура законотворческой деятельности» на Петербургском международном юридическом форуме анонсировал изменения в Конституцию, которые могут быть гораздо более существенными, чем пять назад. По его словам, Россия на протяжении 30 лет пыталась перенимать мировые практики, которые на деле оказались западными и не всегда приживались. По мнению Шахрая, вносить изменения в Конституцию нет необходимости.
«Нет таких моментов в тексте Конституции, которые требуют срочного исправления. Те западные практики, которые нас не устраивают и под которыми лежат международные договоры России, исправляются очень просто — мы денонсируем эти международные договоры. Те нормы международного права, которые не устраивают Россию как суверенное государство, также подлежат денонсации и оформлению как федеральные законы. Конституция — это фундамент, чуть-чуть поковыряешь — перекосится все здание. Если что-то нужно менять, можно принять федеральный конституционный закон — это и есть дополнение, поправка к Конституции. Те, кто предлагает внести новые поправки, просто хотят продемонстрировать людям свою активность», — сказал Шахрай.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что действующая Конституция «достаточно хорошо написана», принимать какие-либо поправки нет необходимости. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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