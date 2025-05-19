Те, кто сегодня предлагает внести новые поправки в Конституцию, занимаются имитацией деятельности, в ее тексте сейчас нет моментов, которые требуют срочного исправления. Об этом НСН заявил юрист и политик, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе сессии «Культура законотворческой деятельности» на Петербургском международном юридическом форуме анонсировал изменения в Конституцию, которые могут быть гораздо более существенными, чем пять назад. По его словам, Россия на протяжении 30 лет пыталась перенимать мировые практики, которые на деле оказались западными и не всегда приживались. По мнению Шахрая, вносить изменения в Конституцию нет необходимости.