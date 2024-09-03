Шахназаров выступил против выделения миллионов из госбюджета на праздники
Средства, выделяемые на городские праздники из государственного бюджета, необходимо переводить на нужны специальной военной операции или беженцев из новых регионов. Об этом заявил режиссер Карен Шахназаров в эфире телеканала Россия 1.
Он отметил, что бывают ситуации, когда проведение бесконечных городских праздников неуместно. Все государственные средства, которые идут на эти мероприятия, по его словам, необходимо отправить на фронт или беженцам из новых регионов.
«Давайте эти средства дадим туда, на фронт…я действительно получаю массу писем, части присылают, можете помочь тем-то… Может быть, надо сосредоточить все это, может быть, надо денег дать больше этим беженцам нашим», - предложил Шахназаров.
Подобные обсуждения начались на фоне информации о многомиллионных контрактах российских поп-артистов, которые выступали на городских праздниках в регионах. Например, на концерт народного артиста России SHAMAN власти в Оренбурге выделили 16 млн рублей, что вызвало волну возмущения общественности. Сам певец пообещал пожертвовать часть средств беженцам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru