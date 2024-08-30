СМИ: Shaman получит за выступление на Дне Ставропольского края 15 млн руб.

Информация о выступлении Shaman появилась на сайте госзакупок 13 августа. Согласно документу, цена контракта составляет 15 300 300 рублей.

В соцсетях жителя региона выражают несогласие из-за «бессмысленной траты денег при проведении СВО», отметив, что «мнение жителей никого не интересует».

В Минкульте Ставрополья рассказали изданию «Блокнот», что выбор певца «связан с патриотичностью его репертуара, исполняемыми духоподъемными песнями, что имеет актуальное звучание в настоящее время». В ведомстве также добавили, что певец «жертвует деньги на СВО» и «проводит благотворительные концерты».

Ранее стало известно, что 30 августа Shaman выступит в Оренбурге. По данным СМИ, местные власти заплатили за это 16 миллионов рублей. Некоторые местные жители назвали это «пиром во время чумы». Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила артисту сделать концерт благотворительным, направив гонорар пострадавшим от наводнений в регионе. Позже Останина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что Shaman пока не ответил на её предложение.

