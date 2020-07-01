Шахназаров рассказал, каких специалистов не хватает в «Мосфильме»

«Меня это, честно говоря, радует. Видимо, какой-то поворот происходит в сознании нашей молодежи, поскольку до этого все хотели стать юристами и менеджерами. И я надеюсь, что к востребованным профессиям еще добавятся инженеры, слесари и токари. Скажу вам как руководитель предприятия, найти хороших токарей и слесарей сегодня – это большая проблема», – сказал он.

Кроме того, гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров поделился с НСН в эксклюзивном интервью своим отношением к поправкам в Конституцию РФ.

