Шахназаров рассказал, каких специалистов не хватает в «Мосфильме»
Названы самые востребованные профессии среди российских выпускников. К ним относятся медицинские, педагогические и IT-специальности. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН рассказал, каких специалистов не хватает в его концерне.
«Меня это, честно говоря, радует. Видимо, какой-то поворот происходит в сознании нашей молодежи, поскольку до этого все хотели стать юристами и менеджерами. И я надеюсь, что к востребованным профессиям еще добавятся инженеры, слесари и токари. Скажу вам как руководитель предприятия, найти хороших токарей и слесарей сегодня – это большая проблема», – сказал он.
Кроме того, гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров поделился с НСН в эксклюзивном интервью своим отношением к поправкам в Конституцию РФ.
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