Мишустин поручил изменить перечень приоритетных профессий

Глава правительства Михаил Мишустин поручил внести изменения в перечень приоритетных профессий, который ранее был сформирован Минтрудом. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее поручение было дано главе Минтруда Антону Котякову совместно с Минпросвещения и Минобрнауки. Необходимость изменений Мишустин объяснил ростом востребованности других профессий.

Как пишет агентство, предыдущий перечень был сформирован в 2014 году.

Ранее сообщалось, что более половины россиян — 68% — хотят получить новое образование, причём большинство из них намерено освоить новую профессию. Такие данные были получены в результате опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».



