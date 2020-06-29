Мишустин поручил изменить перечень приоритетных профессий
Глава правительства Михаил Мишустин поручил внести изменения в перечень приоритетных профессий, который ранее был сформирован Минтрудом. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее поручение было дано главе Минтруда Антону Котякову совместно с Минпросвещения и Минобрнауки. Необходимость изменений Мишустин объяснил ростом востребованности других профессий.
Как пишет агентство, предыдущий перечень был сформирован в 2014 году.
Ранее сообщалось, что более половины россиян — 68% — хотят получить новое образование, причём большинство из них намерено освоить новую профессию. Такие данные были получены в результате опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».
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