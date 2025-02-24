Шахматист Карякин заявил, что его не касаются санкции Евросоюза
24 февраля 202519:12
Российский шахматист Сергей Карякин рассказал, что ему безразличны санкции Евросоюза.
«В последний раз я был в Европе до начала СВО, где закончил свой последний турнир в начале февраля 2022 года. Я туда не езжу и не собираюсь», - пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Как отметил Карякин, санкции, которые были введены против него, он воспринимает, как признание заслуг.
Ранее Евросоюз объявил о 16-м пакете санкций против России, в который попали 48 человек, в том числе Карякин, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru