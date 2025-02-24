«Нас рать»: Галустян шуткой прокомментировал санкции Евросоюза
24 февраля 202515:05
Шоумен Михаил Галустян в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что попадание в санкционный список Евросоюза стало для него полной неожиданностью.
По его мнению, если санкции стали вводить против актёров и людей культуры, комиков и сатириков, то, видимо, «европейским политикам уже совсем нечем крыть».
«Нас много, нас рать! Вы не сможете закрыть нас всех», — заключил он.
Ранее Евросоюз объявил о 16-м пакете санкций против России, в который попали 48 человек, в том числе Галустян, теле- и радиоведущая Юлия Барановская и другие, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Турист пропал при сходе лавины в Сочи
- Верховный муфтий РФ подарил Путину щит и меч защитника Отечества
- Научно-исследовательское судно «Ашамба» затонуло на Кубани
- «Нас рать»: Галустян шуткой прокомментировал санкции Евросоюза
- Военный эксперт Баранец призвал увеличить в России срок срочной службы
- Евросоюз ввел санкции против Дирекции выставки достижений «Россия»
- Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского
- Росавиация опровергла данные о подготовке аэропортов центра и юга к открытию
- Трамп высмеял мемом с Губкой Бобом не желающих отчитываться чиновников
- СМИ: Закрытые с начала СВО аэропорты в России приготовились к открытию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru