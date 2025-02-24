«Нас рать»: Галустян шуткой прокомментировал санкции Евросоюза

Шоумен Михаил Галустян в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что попадание в санкционный список Евросоюза стало для него полной неожиданностью.

Евросоюз ввел санкции против Дирекции выставки достижений «Россия»

По его мнению, если санкции стали вводить против актёров и людей культуры, комиков и сатириков, то, видимо, «европейским политикам уже совсем нечем крыть».

«Нас много, нас рать! Вы не сможете закрыть нас всех», — заключил он.

Ранее Евросоюз объявил о 16-м пакете санкций против России, в который попали 48 человек, в том числе Галустян, теле- и радиоведущая Юлия Барановская и другие, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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