В Минцифры допустили, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва

«Скорее всего, запустить его [реестр] в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — цитирует министра РИА Новости.

Шадаев указал, что точные сроки запуска реестра определят после принятия закона, отмечает телеканал «360».

Накануне Госдума приняла законопроект о введении электронных повесток и создании единого реестра военнообязанных, напоминает Ura.ru. В среду документ рассмотрит Совет федерации РФ.

