В Минцифры допустили, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва
Реестр военнообязанных россиян могут запустить в полном объеме не ранее начала осеннего призыва на военную службу. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«Скорее всего, запустить его [реестр] в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — цитирует министра РИА Новости.
Шадаев указал, что точные сроки запуска реестра определят после принятия закона, отмечает телеканал «360».
Накануне Госдума приняла законопроект о введении электронных повесток и создании единого реестра военнообязанных, напоминает Ura.ru. В среду документ рассмотрит Совет федерации РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru