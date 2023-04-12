В Минцифры допустили, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва

Реестр военнообязанных россиян могут запустить в полном объеме не ранее начала осеннего призыва на военную службу. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

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«Скорее всего, запустить его [реестр] в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — цитирует министра РИА Новости.

Шадаев указал, что точные сроки запуска реестра определят после принятия закона, отмечает телеканал «360».

Накануне Госдума приняла законопроект о введении электронных повесток и создании единого реестра военнообязанных, напоминает Ura.ru. В среду документ рассмотрит Совет федерации РФ.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ВоеннослужащиеРоссия

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