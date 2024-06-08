Шадаев: Отсрочку от службы для айтишников со средним профобразованием не обсуждают

Вопрос отсрочки от срочной службы для IT-специалистов, имеющих среднее профессиональное образование, не прорабатывается. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает РИА Новости.

Минцифры хочет расширить список IT-специалистов для отсрочки от армии

«Сейчас нет», — ответил министр на соответствующий вопрос.

Между тем комитет Госдумы по обороне выступил против предоставления отсрочки от мобилизации отцам трех детей в возрасте до 18 лет. Парламентарии рекомендовали отклонить соответствующий законопроект, поскольку расширение перечня отсрочек негативно отразится на комплектовании армии.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:It-специалистыОтсрочка От АрмииМинцифры

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