Комитет Госдумы выступил против отсрочки от мобилизации отцам трех детей
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект, предоставляющий отсрочку от мобилизации отцам трёх детей в возрасте до 18 лет. Соответствующее заключение размещено в электронной базе нижней палаты парламента.
В частности, в комитете указали, что выступили против законопроекта, так как «расширение перечня отсрочек негативно отразится на комплектовании Вооружённых сил РФ».
Депутат Нина Останина, которая является одним из авторов законопроекта, в разговоре с Telegram-каналом Baza указала, что будет настаивать на доработке закона, так как «при частичной мобилизации возможна отсрочка для отцов с тремя детьми».
«В указе президента дано определение, что многодетная семья — это не с четырьмя, а с тремя детьми. К сожалению, до комитета по обороне это не дошло», - заключила она.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что право на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации в России получили 834 224 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru