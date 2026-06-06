Шадаев: Минцифры ведет переговоры с Apple о мессенджере «Макс»
Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что ведомство ведёт переговоры с Apple относительно мессенджера «Макс». Основная цель обсуждений — вернуть приложение в App Store.
Мессенджер ранее был удалён из магазина приложений компанией Apple — при этом никаких пояснений по поводу такого решения предоставлено не было.
Как отметил Шадаев, из‑за введённых ограничений доступ к функционалу сервиса потеряли десятки миллионов пользователей. В частности, владельцы iPhone теперь не получают уведомления от мессенджера.
Ранее исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев сказал НСН, что проблема с удалением мессенджера «Макс» из App Store так или иначе будет решена, однако сам прецедент говорит о расширении санкций и усилении геополитического давления на технологическую плоскость.
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