Шадаев: Минцифры ведет переговоры с Apple о мессенджере «Макс»

Мессенджер ранее был удалён из магазина приложений компанией Apple — при этом никаких пояснений по поводу такого решения предоставлено не было.

Как отметил Шадаев, из‑за введённых ограничений доступ к функционалу сервиса потеряли десятки миллионов пользователей. В частности, владельцы iPhone теперь не получают уведомления от мессенджера.

Ранее исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев сказал НСН, что проблема с удалением мессенджера «Макс» из App Store так или иначе будет решена, однако сам прецедент говорит о расширении санкций и усилении геополитического давления на технологическую плоскость.

