Шадаеев: число студентов, выбравших IT-специальности, выросло в 2,5 раза
В России число студентов, поступающих на IT-специальности, с 2019 года выросло почти 2,5 раза, заявил глава Минцифры Максут Шадаеев, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что сейчас повсеместно в стране в отраслевых вузах создаются цифровые кафедры.
Министр также рассказал, что в этом году от школьников и учащихся колледжей на программы изучения современных языков программирования было подано почти 400 тысяч заявок, при плане набрать на обучение только 140 тысяч.
«Мы активно восполняем дефицит кадров, динамика позитивная», — добавил Шадаеев.
Ранее глава «Тинькофф» Станислав Близнюк заявил о «жутком дефиците» IT-специалистов на российском рынке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru