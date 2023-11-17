Шадаеев: число студентов, выбравших IT-специальности, выросло в 2,5 раза

В России число студентов, поступающих на IT-специальности, с 2019 года выросло почти 2,5 раза, заявил глава Минцифры Максут Шадаеев, сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что сейчас повсеместно в стране в отраслевых вузах создаются цифровые кафедры.

Министр также рассказал, что в этом году от школьников и учащихся колледжей на программы изучения современных языков программирования было подано почти 400 тысяч заявок, при плане набрать на обучение только 140 тысяч.

«Мы активно восполняем дефицит кадров, динамика позитивная», — добавил Шадаеев.

Ранее глава «Тинькофф» Станислав Близнюк заявил о «жутком дефиците» IT-специалистов на российском рынке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ОбучениеШкольникиСтудентыIt-специалисты

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