РБК: В России не хватает учителей математики и русского языка

Издание провело опрос о ситуации с наличием учителей всех необходимых профилей в 85 регионах. Ответили РБК 40 субъектов.

Так, 35 регионов (88%) заявили о нехватке преподавателей математики, 31 регион (78%) — русского языка, 29 регионов (73%) — английского и других иностранных языков. Кроме того, в стране востребованы учителя литературы (24 региона, или 60%), начальных классов (21 регион, 53%), физики (13 регионов, 33%).

Как отметили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, нехватка учителей объясняется тем, что чаще всего педагоги — молодые женщины, и в определенный момент они могут решить продолжить образование или уйти в декрет. Также в ведомстве подчеркнули, что у выпускников готовящих преподавателей учебных заведений широкий выбор сопряженных профессий.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о нехватке школьных учителей в России. В стране недостает около 11 тысяч специалистов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Работа по устранению дефицита уже ведется, в том числе посредством программы «Земский учитель».

