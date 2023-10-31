РБК: В России не хватает учителей математики и русского языка
Преподаватели математики, русского и иностранных языков оказались наиболее востребованными в 40 российских регионах. Об этом сообщает РБК.
Издание провело опрос о ситуации с наличием учителей всех необходимых профилей в 85 регионах. Ответили РБК 40 субъектов.
Так, 35 регионов (88%) заявили о нехватке преподавателей математики, 31 регион (78%) — русского языка, 29 регионов (73%) — английского и других иностранных языков. Кроме того, в стране востребованы учителя литературы (24 региона, или 60%), начальных классов (21 регион, 53%), физики (13 регионов, 33%).
Как отметили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, нехватка учителей объясняется тем, что чаще всего педагоги — молодые женщины, и в определенный момент они могут решить продолжить образование или уйти в декрет. Также в ведомстве подчеркнули, что у выпускников готовящих преподавателей учебных заведений широкий выбор сопряженных профессий.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о нехватке школьных учителей в России. В стране недостает около 11 тысяч специалистов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Работа по устранению дефицита уже ведется, в том числе посредством программы «Земский учитель».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпера Scally Milano оштрафовали за пропаганду наркотиков
- Юрист рассказал о новой схеме мошенников с микрозаймами
- Песков: Западные компании будут выходить с рынка на условиях правкомиссии
- На заводе «Урал» в Соликамске произошел взрыв
- РБК: В России не хватает учителей математики и русского языка
- ПВО сбила дрон самолетного типа над Белгородской областью
- В России выросли продажи подержанных книг на маркетплейсах
- Лукашенко заявил о завершении строительных и пусконаладочных работ на БелАЭС
- СМИ: В Японии злоумышленник захватил почту и взял в заложники 10 человек
- Армия Израиля заявила о 240 заложниках ХАМАС в секторе Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru