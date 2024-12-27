«Пьянеют от компании»: Дед Мороз заявил, что роль алкоголя на Новый год преувеличена

Россияне все чаще выбирают «здоровый» Новый год, алкоголь перестает быть главным атрибутом праздника, заявил профессиональный Дед Мороз Владимир Синица в пресс-центре НСН.

«В последнее время идет курс на здоровье, этот тренд прослеживается на корпоративах. Многие арендуют сегодня загородные санатории, чтобы были и коньки, и лыжи, и полезные для здоровья процедуры. Всем важна дружеская новогодняя теплота. В последнее время алкоголь перестает быть главной ценностью на корпоративах, не за этим люди идут, что радует. Как говорится, я не от алкоголя пьянею, а от теплой и дружной компании. Это как раз про сегодняшний здоровый тренд», - рассказал он.

По сообщениям СМИ, рынок индустрии деловых развлечений в этом году бьет рекорды. Около 42% жителей России уверены, что корпоративы укрепляют командный дух, для четверти это возможность отдохнуть и провести время с коллегами, а почти пятая часть (19%) опрошенных не видит в них никакой пользы. По опросам 82% респондентов назвали предновогодний корпоратив важной традицией и всегда ждут мероприятие с приятным предвкушением.

