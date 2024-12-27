«Пьянеют от компании»: Дед Мороз заявил, что роль алкоголя на Новый год преувеличена
Владимир Синица заявил НСН, что россияне все чаще отказываются от алкоголя на Новый год.
Россияне все чаще выбирают «здоровый» Новый год, алкоголь перестает быть главным атрибутом праздника, заявил профессиональный Дед Мороз Владимир Синица в пресс-центре НСН.
«В последнее время идет курс на здоровье, этот тренд прослеживается на корпоративах. Многие арендуют сегодня загородные санатории, чтобы были и коньки, и лыжи, и полезные для здоровья процедуры. Всем важна дружеская новогодняя теплота. В последнее время алкоголь перестает быть главной ценностью на корпоративах, не за этим люди идут, что радует. Как говорится, я не от алкоголя пьянею, а от теплой и дружной компании. Это как раз про сегодняшний здоровый тренд», - рассказал он.
По сообщениям СМИ, рынок индустрии деловых развлечений в этом году бьет рекорды. Около 42% жителей России уверены, что корпоративы укрепляют командный дух, для четверти это возможность отдохнуть и провести время с коллегами, а почти пятая часть (19%) опрошенных не видит в них никакой пользы. По опросам 82% респондентов назвали предновогодний корпоратив важной традицией и всегда ждут мероприятие с приятным предвкушением.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США выпустят таблетки, продлевающие собакам жизнь
- АТОР: Массовых отмен новогодних туров в Анапу не наблюдается
- СМИ: Еврокомиссия готовит новые санкции против России
- Курс доллара на Forex превысил 106 рублей
- Росавиация: В аэропорту Грозного во время посадки самолета Embraer 190 действовал план «Ковер»
- Медведев предложил устроить для правительства Южной Кореи «Игру в кальмара»
- Боец СВО десять дней притворялся мертвым, чтобы выйти из окружения под Курском
- Эминем анонсировал выход совместного альбома с 50 Cent
- Любимова заявила о росте сборов российского кино
- Глава Минсельхоза Бурятии арестован по делу о коррупции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru