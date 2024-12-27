«Пьянеют от компании»: Дед Мороз заявил, что роль алкоголя на Новый год преувеличена

Владимир Синица заявил НСН, что россияне все чаще отказываются от алкоголя на Новый год. 

Россияне все чаще выбирают «здоровый» Новый год, алкоголь перестает быть главным атрибутом праздника, заявил профессиональный Дед Мороз Владимир Синица в пресс-центре НСН.

«В последнее время идет курс на здоровье, этот тренд прослеживается на корпоративах. Многие арендуют сегодня загородные санатории, чтобы были и коньки, и лыжи, и полезные для здоровья процедуры. Всем важна дружеская новогодняя теплота. В последнее время алкоголь перестает быть главной ценностью на корпоративах, не за этим люди идут, что радует. Как говорится, я не от алкоголя пьянею, а от теплой и дружной компании. Это как раз про сегодняшний здоровый тренд», - рассказал он.

По сообщениям СМИ, рынок индустрии деловых развлечений в этом году бьет рекорды. Около 42% жителей России уверены, что корпоративы укрепляют командный дух, для четверти это возможность отдохнуть и провести время с коллегами, а почти пятая часть (19%) опрошенных не видит в них никакой пользы. По опросам 82% респондентов назвали предновогодний корпоратив важной традицией и всегда ждут мероприятие с приятным предвкушением.

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ФОТО: НСН
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