СФР: Пенсии и пособия за январь выплатят россиянам досрочно

На Украине отсрочка по призыву во время мобилизации не будет касаться инвалидов 3-й группы

Более тысячи детских писем за неделю получили российские бойцы группировки войск «Запад» в зоне СВО

СМИ: Российская экономика растет быстрее европейской

Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до 3 км над уровнем моря

Памятник Расулу Гамзатову установили в университете в столице Ирана