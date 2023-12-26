СФР: Пенсии и пособия за январь выплатят россиянам досрочно
Многие россияне получат пенсии и другие социальные выплаты за январь следующего года досрочно, их начислят не позднее 28 декабря. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Социальный фонд РФ.
Жителям страны перечислят детские выплаты, меры соцподдержки (для лиц, подвергшихся воздействию радиации; военнослужащих и членов их семей, которым предоставляет средства СФР), ежемесячная выплата из материнского капитала. Также россияне смогут получить до конца декабря ежемесячную денежную выплату, дополнительное материальное обеспечение, добровольное соцобеспечение, дополнительное ежемесячное матобеспечение, выплаты за уход.
Банки получают необходимые средства от СФР на январские пособия в конце декабря и сразу же перечисляют их получателям, отмечает телеканал «360». При этом те выплаты, которые доставляют по почте, россияне получат лишь в январе в соответствии с графиком работы почтовых отделений, указывает РЕН ТВ.
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