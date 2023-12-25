Россиянам рассказали о сроках первых выплат пенсий и пособий в 2024 году

Первые пенсии и социальные пособия за 2024 году россияне получат досрочно. Тем, кто получает выплаты пятого или 10 января они поступят на карту уже в декабре 2023 года, пишет «Лента.ру» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии проиндексируют на 7,5%

Она подчеркнула, что в дальнейшем выплаты будут приходить в соответствующие сроки. Уточняется, что все пенсии и пособия должны поступить на карты россиян до 28 декабря.

Ранее стало известно, что размер социальной пенсии с 1 апреля 2024 года повысится на 7,5%. При этом средний размер социальной пенсии в следующем году составит примерно 13,5 тыс. рублей, что почти в два раза меньше страховой. сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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