Россиянам рассказали о сроках первых выплат пенсий и пособий в 2024 году

Она подчеркнула, что в дальнейшем выплаты будут приходить в соответствующие сроки. Уточняется, что все пенсии и пособия должны поступить на карты россиян до 28 декабря.

Ранее стало известно, что размер социальной пенсии с 1 апреля 2024 года повысится на 7,5%. При этом средний размер социальной пенсии в следующем году составит примерно 13,5 тыс. рублей, что почти в два раза меньше страховой. сообщает «Радиоточка НСН».

