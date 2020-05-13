Сезон шквалистых ветров в Москве может затянуться до июля

Сезон шквалистых ветров может продлиться в столичном регионе до июля. Такое мнение высказал замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов. Специалист подчеркнул, что эти явления обусловлены встречей контрастных воздушных масс, пишет АГН Москва.

Семенов отметил, что все дело в разности температур между московским регионом и регионом Баренцева моря – оттуда и приходит большая часть холодного воздуха. И максимальной она бывает как раз в период с мая по июль.