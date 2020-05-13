Сезон шквалистых ветров в Москве может затянуться до июля
Сезон шквалистых ветров может продлиться в столичном регионе до июля. Такое мнение высказал замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов. Специалист подчеркнул, что эти явления обусловлены встречей контрастных воздушных масс, пишет АГН Москва.
Семенов отметил, что все дело в разности температур между московским регионом и регионом Баренцева моря – оттуда и приходит большая часть холодного воздуха. И максимальной она бывает как раз в период с мая по июль.
Ранее НСН писала, что статистика Росгидромета и мировых страховых агентств указывает на тенденцию учащения природных катаклизмов, и ближайшее лето в России не станет исключением. Об этом рассказал климатолог Андрей Киселев.
Он подчеркнул, что в одних регионах могут быть засухи, в других — мощные ливни, возможны смерчи и ураганы. По словам Киселева, обычно это локальные и кратковременные явления, и предсказать, где они будут более разрушительными, почти невозможно. По наблюдениям специалиста, летние периоды в России в последние годы входят в десятку самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Он предполагает, что и грядущее лето войдёт в их число.
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