Сезон проката самокатов и велосипедов открылся в Москве
В столице стартовал сезон проката самокатов и велосипедов. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что в этом году сезон открылся на неделю раньше, чем в прошлом. Сейчас сервисы аренды электросамокатов в Москве функционируют восьмой сезон, а велосипедов — 13-й.
При этом в ведомстве добавили, что, если в Москве начнутся сильные осадки или в город вновь вернутся отрицательные температуры, сервисы аренды временно прекратят свою деятельность до улучшения погодных условий.
В департаменте также уточнили, что с этого года арендовать самокат в городе можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Отмечается, что такая система позволит не допускать использование сервиса детьми и подростками, а также поможет быстрее выявлять нарушителей ПДД.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в интервью НСН сообщила, что проект изменений Минтранса в ПДД для электросамокатов не содержит существенных обновлений, но, чтобы граждане не путались в правилах и разбирались в нюансах, уже два сезона у сервисов кикшеринга действуют обучающие школы.
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