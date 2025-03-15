Сезон проката самокатов и велосипедов открылся в Москве

В столице стартовал сезон проката самокатов и велосипедов. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что в этом году сезон открылся на неделю раньше, чем в прошлом. Сейчас сервисы аренды электросамокатов в Москве функционируют восьмой сезон, а велосипедов — 13-й.

При этом в ведомстве добавили, что, если в Москве начнутся сильные осадки или в город вновь вернутся отрицательные температуры, сервисы аренды временно прекратят свою деятельность до улучшения погодных условий.

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В департаменте также уточнили, что с этого года арендовать самокат в городе можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Отмечается, что такая система позволит не допускать использование сервиса детьми и подростками, а также поможет быстрее выявлять нарушителей ПДД.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в интервью НСН сообщила, что проект изменений Минтранса в ПДД для электросамокатов не содержит существенных обновлений, но, чтобы граждане не путались в правилах и разбирались в нюансах, уже два сезона у сервисов кикшеринга действуют обучающие школы.

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ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
ТЕГИ:электросамокатВелосипедыТранспортМосква

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