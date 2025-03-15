Сезон проката самокатов и велосипедов открылся в Москве

В столице стартовал сезон проката самокатов и велосипедов. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что в этом году сезон открылся на неделю раньше, чем в прошлом. Сейчас сервисы аренды электросамокатов в Москве функционируют восьмой сезон, а велосипедов — 13-й.

При этом в ведомстве добавили, что, если в Москве начнутся сильные осадки или в город вновь вернутся отрицательные температуры, сервисы аренды временно прекратят свою деятельность до улучшения погодных условий.