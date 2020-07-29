Автоэксперт Похмелкин обрадовался внедрению алкозамков в России
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН выразил уверенность, что мера будет полезна в профилактике злоупотребления за рулем.
Министерство промышленности и торговли РФ до конца года разработает концепцию внедрения «алкозамков» для транспортных средств в массовое потребление и проработает вопрос о стимулировании их внедрения в серийные модели, сходящие с конвейера.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН положительно оценил такую инициативу. Он отметил, что алкозамки помогут снизить число пьяных ДТП.
«Это стоит делать, я отношусь к этому очень положительно. Считаю, что это эффективная мера, и она не требует больших затрат и каких-то карательных мероприятий, а просто блокирует движение автомобиля, если за рулем находится нетрезвый водитель. Я не знаю, как технически сделать такой замок, но с точки зрения профилактики и права это вполне оправдано. Первоначально это можно ставить в принудительном порядке на автомобили лиц, которые были лишены прав за вождение в состоянии опьянения. Если это будет в каждом автомобиле, это будет еще лучше. Мы будем застрахованы от того, что пьяный человек не сядет за руль, во всяком случае, не тронется с места», - заявил он.
Алкозамки – устройства, которые блокируют зажигания при выявлении паров алкоголя в выдохе. Их уже применяют в Швеции, Австралии и Литве – в основном для тех, кто уже попадался на «пьяном» вождении. Похмелкин считает, что система алкозамков будет сконструирована так, что проверять на наличие алкоголя будут только водителя, а не пассажира. Хотя он заявил, что если в авто нельзя будет ездить пьяным даже на пассажирском сиденье, то это не проблема.
«Как быть с ситуацией, когда трезвый водитель хочет подвести пьяного пассажира. На худой конец, если любой человек в автомобиле должен быть трезвым, то тоже неплохо. Пьяного придется отправлять на такси. Или общественным транспортом. Я думаю, это вопрос решаемый. Я думаю, это все учтено. Самый верный способ предотвратить правонарушение – это физическое препятствие. Загородим газоны – там никто не будет парковаться. Установим отбойники – никто не будет выезжать на встречную полосу, поставим алкозамки – никто не будет ездить пьяным за рулем. И не надо напрягать правоохранительную систему», - добавил автоэксперт.
В России использование алкозамков обсуждается уже несколько лет. Минпромторг уже поручил проверить влияние таких устройств на безопасность, чтобы исключить возможность блокировки двигателя прямо во время движения. В перспективе будут предусмотрены регулярные проверки таких приборов на автомобилях, пишет издание Коммерсант.
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