Автоэксперт Похмелкин обрадовался внедрению алкозамков в России

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года разработает концепцию внедрения «алкозамков» для транспортных средств в массовое потребление и проработает вопрос о стимулировании их внедрения в серийные модели, сходящие с конвейера.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН положительно оценил такую инициативу. Он отметил, что алкозамки помогут снизить число пьяных ДТП.

«Это стоит делать, я отношусь к этому очень положительно. Считаю, что это эффективная мера, и она не требует больших затрат и каких-то карательных мероприятий, а просто блокирует движение автомобиля, если за рулем находится нетрезвый водитель. Я не знаю, как технически сделать такой замок, но с точки зрения профилактики и права это вполне оправдано. Первоначально это можно ставить в принудительном порядке на автомобили лиц, которые были лишены прав за вождение в состоянии опьянения. Если это будет в каждом автомобиле, это будет еще лучше. Мы будем застрахованы от того, что пьяный человек не сядет за руль, во всяком случае, не тронется с места», - заявил он.