СМИ: наказание за повторное пьяное вождение могут ужесточить

Максимальный срок за регулярное вождение в нетрезвом виде хотят увеличить с двух до трех лет. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на правительственную комиссию по законопроектной деятельности.

Отмечается, что МВД не видит существенного эффекта от действующих сейчас санкций в отношении водителей, которые садятся пьяными за руль.