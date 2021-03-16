СМИ: наказание за повторное пьяное вождение могут ужесточить
Максимальный срок за регулярное вождение в нетрезвом виде хотят увеличить с двух до трех лет. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на правительственную комиссию по законопроектной деятельности.
Отмечается, что МВД не видит существенного эффекта от действующих сейчас санкций в отношении водителей, которые садятся пьяными за руль.
Изменения предложили ввести в статью 264.1 УК, которая устанавливает наказание для водителей, ранее признанных виновных в административных правонарушениях по статьям КоАП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru